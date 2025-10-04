Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Da me mai nessuna parola contro chi sciopera perché sono un liberaldemocratico; nelle liberaldemocrazie c'è diritto di sciopero. Non condividiamo modalità e ragioni delle manifestazioni di ieri e oggi, ma le manifestazioni di pensiero, se pacifiche, vanno sempre rispettate perché sono il cardine delle società liberaldemocratiche. Le stesse che noi amiamo e che sono sotto attacco da teocrazie, dittature, “democrature”, regimi e fondamentalismi come quello dei tagliagole di Hamas. Detto questo, in Italia ci sono regole che disciplinano gli scioperi e quello di ieri le ha violate". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mo: Marattin, 'sforzi di chi ama democrazia siano per liberare la Palestina da Hamas'