Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Queste mobilitazioni non sono di solidarietà per Gaza, sono per la Flotilla e contro il governo italiano, che al popolo palestinese non ha fatto nulla di male". Lo dice il capogruppo di Fdi al Senato, Lucio Malan, al Corriere. "Mi ricordo le manifestazioni contro la guerra in Vietnam. Ma allora a nessuno veniva in mente di prendersela col governo italiano, che pure era stretto alleato degli americani. Perché c'era un senso della realtà che oggi è andato completamente perso. Anche oggi parecchi membri delle forze dell'ordine sono stati feriti: vergognoso ferire, in nome della pace, persone che fanno onestamente loro lavoro. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Malan (Fdi), 'protesta contro di noi, non per Gaza'

Malan: «Protesta pro Gaza? No, era contro di noi. Pericolosi certi slogan sul governo complice» - Premette: «Le manifestazioni sono rispettabilissime e difenderemo sempre il diritto a tenerle, a differenza di alcuni governi come quello dell’“illuminato” Macron che non le permette, e lo sono anche ... Secondo roma.corriere.it