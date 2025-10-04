Mo | Casellati ' insulti a Meloni e ministri inaccettabili e preoccupanti'

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - “La violenza, le minacce e le devastazioni vanificano gli obiettivi di chi scende in piazza per manifestare le proprie idee. Episodi come quelli di ieri, con scritte minacciose e insulti al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ai vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e ad altri colleghi di governo, sono inaccettabili, gravi e preoccupanti". Lo dichiara il Ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati. "Lo è anche la devastazione di luoghi pubblici e di proprietà private di persone incolpevoli, che oggi si trovano a dover pagare i danni provocati dalla folla. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Casellati, 'insulti a Meloni e ministri inaccettabili e preoccupanti'

