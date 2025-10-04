Mistero e dolore a Sant’Angelo dei Lombardi | l’addio a Giuseppe Scuotto
Sant’Angelo dei Lombardi. Oggi pomeriggio, alle 15:30, nella Cattedrale del paese, si celebrano i funerali di Giuseppe Scuotto, 68 anni.Il 22 agosto era scomparso dalla casa di Contrada Ruggiano, dove passava le vacanze con la famiglia.Dopo quaranta giorni di silenzio e di attesa, è stato trovato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
