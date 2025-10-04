Miscela speciale di caffè contro la violenza alle donne
Un caffè. Ma speciale, contro la violenza sulle donne. È quella che verrà commercializzato dalla torrefazione vigevanese Torveca nell’ambito del progetto " Caffè delle donne ", avviato circa un anno fa in collaborazione con il centro antiviolenza Kore di Vigevano e l’ IWCA, l’International Coffee Alliace, la rete globale che coinvolge 34 Paesi in tutto il mondo sostenendo il lavoro e la crescita delle donne nella filiera del caffè. La miscela che Torveca, azienda che opera sul territorio da più di 95 anni e che è giunta alla quarta generazione, sarà un caffè mono-brasiliano 100% arabica coltivato dall’azienda brasiliano "Lais Faliros" che è a conduzione femminile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
