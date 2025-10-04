Mio papà si sentiva maschio picchiando mamma l’ho schifato Non voglio perdonare Ci ha fatto vivere una vita di me**a | così Luca Tommassini a Ciao maschio

“Quel maschio l’ho schifato”. Luca Tommassini parla così di suo padre alle telecamere di “ Ciao Maschio ” nella puntata in onda sabato 4 ottobre alle 17.10 su Rai1. Ospite di Nunzia De Girolamo il coreografo riflette sull’esempio maschile che ha avuto in casa. “Il capo era mamma” dice a proposito della sua famiglia matriarcale, ma “papà faceva il maschio cioè menava mamma e si sentiva maschio, ma per me non lo era. Quel maschio l’ho schifato. Non lo voglio perdonare, non ho più la forza e l’energia” dice, come si può sentire nell’anteprima dell’intervista che circola sui social. Non è la prima volta che Tommassini si confida a proposito del clima che si respirava in casa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mio papà si sentiva maschio picchiando mamma, l’ho schifato. Non voglio perdonare. Ci ha fatto vivere una vita di me**a”: così Luca Tommassini a “Ciao maschio”

In questa notizia si parla di: sentiva - maschio

«Papà menava mamma e si sentiva “maschio”» Luca Tommassini tra gli ospiti di #CiaoMaschio con Nunzia De Girolamo ?Sabato alle 17.10 su Rai1 e RaiPlay - facebook.com Vai su Facebook

Luca Tommassini: «Papà si sentiva maschio picchiando mia madre, l'ho schifato. Ho abusato di droghe, Heather Parisi mi ha salvato» - La gelosia è il sentimento "al maschile" al centro della nuova puntata di "Ciao Maschio", in onda oggi in tv, sabato 4 ottobre. Segnala msn.com

Giacomo Papi: «Ciao a tutti, io sono Giacomo. Sono venuto qui perché mio padre era uno stalker ed è qualcosa di cui per quarant’anni, con altri maschi non ho mai parlato…» - Abbiamo mandato uno scrittore a un gruppo di autocoscienza per maschi, al festival Hey Man! Da vanityfair.it