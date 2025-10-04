Mio marito mi ha intimato di usare il forno solo due volte a settimana Io sono sull’orlo di una crisi di nervi voglio andarmene di casa | lo sfogo virale su Reddit
Su Reddit, come i lettori di FQMagazine sanno bene, si raccontano storie che diventano virali e occupano pagine di siti di tutto il mondo. È il caso di questa che stiamo per raccontarvi e che ha ‘scatenato’ i commentatori. Una donna di 33 anni ha scritto di essere rimasta scioccata quando il marito le ha chiesto di limitare l’uso del forno a due volte a settimana. Lei e il marito si sono sposati otto anni fa e lo descrive come un uomo “affettuoso e gentile” ma aggiunge che, di recente, lui “ha sviluppato abitudini strane, che mi fanno impazzire”. Poi spiega: “È sempre stato interessato alla tecnologia e alla scienza, e a volte si fissa su certe idee. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: marito - intimato
Il giovane avrebbe intimato alla vittima di dire al marito di presentarsi sul posto per discutere di alcune questioni - facebook.com Vai su Facebook
“Mio marito Stefano Giovino ha 15 anni meno di me, ma sarebbe stato un peccato fermarsi per l’età. La sua presenza è coinvolgente”: Luisa Corna sul matrimonio - A farle notare la differenza anagrafica, spiega in un’intervista a Il Secolo XIX, è stata sua madre: “Me l’ha fatto notare mia mamma per prima (ride), e quindi ci ho riflettuto un bel po’. Si legge su ilfattoquotidiano.it
“Mio marito ha cambiato nome a nostro figlio alle mie spalle dandogliene uno imperdonabile. Voglio il divorzio”: lo sfogo di una neomamma su Reddit - Una donna si è sfogata su Reddit a due settimane dalla nascita del primo figlio. Segnala ilfattoquotidiano.it