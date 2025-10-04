Su Reddit, come i lettori di FQMagazine sanno bene, si raccontano storie che diventano virali e occupano pagine di siti di tutto il mondo. È il caso di questa che stiamo per raccontarvi e che ha ‘scatenato’ i commentatori. Una donna di 33 anni ha scritto di essere rimasta scioccata quando il marito le ha chiesto di limitare l’uso del forno a due volte a settimana. Lei e il marito si sono sposati otto anni fa e lo descrive come un uomo “affettuoso e gentile” ma aggiunge che, di recente, lui “ha sviluppato abitudini strane, che mi fanno impazzire”. Poi spiega: “È sempre stato interessato alla tecnologia e alla scienza, e a volte si fissa su certe idee. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mio marito mi ha intimato di usare il forno solo due volte a settimana. Io sono sull’orlo di una crisi di nervi, voglio andarmene di casa”: lo sfogo virale su Reddit