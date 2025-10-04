Ministro polacco | guadagneremo soldi sulla ricostruzione dell’Ucraina
Il ministro Sikorski ha rilasciato un'intervista spiegando come i polacchi guadagneranno soldi sulla “ricostruzione dell'Ucraina. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: ministro - polacco
Il ministro degli esteri polacco in vita, tutti i cittadini di Varsavia a lasciare immediatamente e con ogni mezzo la Bielorussia - X Vai su X
Il ministro degli Esteri polacco ha lanciato l'avvertimento durante una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite: "se succede, non lamentatevi" ? https://l.euronews.com/XibS - facebook.com Vai su Facebook
Nato lancia missione Eastern Sentry sul fianco est. Mark Rutte: «Episodio in Polonia inaccettabile» - Il ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski, è arrivato a Kiev. Si legge su ilgazzettino.it