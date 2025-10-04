Minicellulare consegnato in carcere scatta il 41bis per il detenuto | Contatti con l' esterno
“Carcere duro” per Gianluca Lamendola, che, nonostante la reclusione, avrebbe avuto contatti con l'esterno. A pesare sulla scelta di applicare il 41 bis - la disposizione dell'ordinamento penitenziario tecnicamente emergenziale, ma che di fatto è in vigore da oltre 30 anni - nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Così ha deciso il giudice per il legale 41enne accusato di aver consegnato al Pagliarelli un dispositivo proibito a Gianluca Lamendola, ritenuto il boss del clan Lamendola-Cantanna, inquadrato nella frangia dei "mesagnesi"