Minicellulare consegnato in carcere scatta il 41bis per il detenuto | Contatti con l' esterno

Palermotoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carcere duro” per Gianluca Lamendola, che, nonostante la reclusione, avrebbe avuto contatti con l'esterno. A pesare sulla scelta di applicare il 41 bis - la disposizione dell'ordinamento penitenziario tecnicamente emergenziale, ma che di fatto è in vigore da oltre 30 anni - nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

