Minaccia di volersi buttare nell’Adda | carabinieri e pompieri lo bloccano

Ecodibergamo.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LIETO FINE. Un uomo di 38 anni, residente in un paese dell’Isola Bergamasca, ha minacciato di volerla fare finita buttandosi nel fiume Adda ma è stato fortunatamente salvato grazie al tempestivo intervento dei carabinieri della stazione di Calusco d’Adda e dei vigili del fuoco volontari del distaccamento lecchese di Merate. A dare l’allarme la moglie del trentottenne, intercettato nella zona boschiva che si affaccia sul fiume. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

