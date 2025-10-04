Minacce al pm Catello Maresca | Ci vorrebbe Totò Riina per far saltare in aria te Gratteri e Nordio Aperta inchiesta

La Procura di Napoli indaga sulle intimidazioni subite dal pm anticamorra Catello Maresca, durante una diretta social mercoledì. Minacce di morte anche al procuratore capo Nicola Gratteri e al ministro della Giustizia Carlo Nordio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: minacce - catello

Enza Amato: “Solidarietà a Catello Maresca per le minacce ricevute”

"Ci vorrebbe un altro Riina per far saltare in aria te Gratteri": minacce sui social per Catello Maresca

, : ’ Minacce a Catello Maresca durante una diretta social. L’ex pm presenta denuncia. La procura apre un’inchiesta: indagini per risalire all’aut - facebook.com Vai su Facebook

"Ci vorrebbe un altro Riina per far saltare in aria te Gratteri": minacce sui social per Catello Maresca https://ift.tt/vDtUSRF - X Vai su X

Minacce al pm Catello Maresca: “Ci vorrebbe Totò Riina per far saltare in aria te, Gratteri e Nordio”. Aperta inchiesta - La Procura di Napoli indaga sulle intimidazioni subite dal pm anticamorra Catello Maresca, durante una diretta social mercoledì ... Come scrive fanpage.it

Minacce social al pm Maresca: «Un altro Riina per far saltare in aria te, Gratteri e Nordio» - Minacce social al pm antimafia Catello Maresca: «ci vorrebbe un altro Riina per far saltare te, Gratteri e Nordio». Si legge su quotidianodelsud.it