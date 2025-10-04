Milly Carlucci parla di affari tuoi e ballando con le stelle nella decisione della rai
analisi della prima puntata di ballando con le stelle e il contesto televisivo. La stagione attuale di Ballando con le Stelle ha suscitato grande interesse, non solo per celebrare il suo ventesimo anniversario, ma anche per la presenza di volti noti che hanno segnato la storia della televisione italiana. Nonostante l’attesa, i dati di ascolto della prima serata non hanno soddisfatto pienamente le aspettative, evidenziando alcune sfide nel mantenere l’interesse del pubblico. andamento degli ascolti e confronto con i concorrenti. Il debutto dello show su Rai 1, trasmesso lo scorso 27 settembre, ha registrato meno di 3 milioni di telespettatori, con uno share del 23%. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: milly - carlucci
BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI
Ballando con le stelle: chi è il concorrente da Milly Carlucci
BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI
Milly Carlucci rompe il silenzio sugli ascolti: "La rivalità con Maria De Filippi? Non c'è. Ballando è un successo" - X Vai su X
Milly Carlucci, Barbara D’Urso e Paolo Belli ospiti di #CinqueMinuti per parlare di @ballandoconlestelle. Guarda la puntata su RaiPlay. - facebook.com Vai su Facebook
“Decisione della Rai”, Milly Carlucci parla di Affari Tuoi. Le parole su Ballando con le Stelle - Non solo perché segna il ventesimo anniversario dello show, ma anche per la presenza di volti famosi che hanno ... Lo riporta msn.com
Milly Carlucci difende Ballando e parla di Affari Tuoi: "Decisione della Rai". Cosa ha detto - 000 telespettatori, registrando un 23% di share. Riporta today.it