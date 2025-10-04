Milly Carlucci parla di affari tuoi e ballando con le stelle nella decisione della rai

Jumptheshark.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

analisi della prima puntata di ballando con le stelle e il contesto televisivo. La stagione attuale di Ballando con le Stelle ha suscitato grande interesse, non solo per celebrare il suo ventesimo anniversario, ma anche per la presenza di volti noti che hanno segnato la storia della televisione italiana. Nonostante l’attesa, i dati di ascolto della prima serata non hanno soddisfatto pienamente le aspettative, evidenziando alcune sfide nel mantenere l’interesse del pubblico. andamento degli ascolti e confronto con i concorrenti. Il debutto dello show su Rai 1, trasmesso lo scorso 27 settembre, ha registrato meno di 3 milioni di telespettatori, con uno share del 23%. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

