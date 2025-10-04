Milly Carlucci a sorpresa ad Affari Tuoi | ‘Belen ballerina per una notte’ la reazione di Stefano De Martino

Una sorpresa in diretta e un momento di grande eleganza televisiva. Durante la puntata di Affari Tuoi andata in onda venerdì 4 ottobre su Rai1, Milly Carlucci ha fatto un’incursione a sorpresa nello studio del game show per promuovere la nuova puntata di Ballando con le Stelle. Ad accoglierla Stefano De Martino, ex marito di Belen Rodriguez e conduttore del programma. L’ingresso di Milly Carlucci e la battuta che conquista il pubblico. Con il suo inconfondibile sorriso, Milly Carlucci ha salutato il pubblico e si è rivolta a De Martino con tono scherzoso: «Non ci si può distrarre un attimo, al primo passo si balla!» Poi, dopo aver fatto i complimenti ai concorrenti della serata per il loro “progetto di vita”, la Carlucci ha ricordato l’appuntamento con la seconda puntata di Ballando con le Stelle, regalando al pubblico un siparietto inatteso: «Mi chiedono sempre se Stefano sia davvero così bello dal vivo: posso dire che, visto da vicino, è ancora più bello che in televisione!» Un complimento accolto con una risata dal conduttore, che ha risposto con la sua consueta ironia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

