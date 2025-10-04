Mille e 118 Miglia a Milano In piazza il primo soccorso

"Nella mia vita ho visto tante cose brutte, sia in Italia sia all’estero, ed è per questo che cerco, non da solo, di portare una cultura del primo soccorso a tutte le età, senza barriere". Sono parole del dottor Cristian Manuel Perez, anestesista, rianimatore e presidente della Fondazione Perez & Koskowska, oltre che la mente della manifestazione on the road “Mille e 118 Miglia del Soccorso“ giunta alla nona edizione e passata ieri per Milano, in piazza Duca d’Aosta. La carovana di ambulanze ha iniziato il suo viaggio il 26 settembre partendo da Soverato, in Calabria, ha toccato più città e concluderà domani il suo tour a Montichiari, in provincia di Brescia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mille e 118 Miglia a Milano. In piazza il primo soccorso

