Militanti di Pd e Cgil ci hanno insultato e lanciato uova contro la sede | la denuncia di Pro vita video

«Un gruppo di militanti Pd e Cgil, diretto alla manifestazione pro-Pal di Roma, (ieri, ndr) ha lanciato uova contro la sede nazionale di Pro Vita & Famiglia in Viale Manzoni, intonando cori offensivi come ‘Pro Vita, Pro Vita, vaffa.’». Questa la denuncia della Onlus in una nota, che poi ha ricordato come l’episodio sia il diciottesimo atto vandalico contro la sede negli ultimi 4 anni. Un gesto è motivato da odio politico. «Che si tratti di manifestare per l’ambiente, la pace, la violenza di genere o altro, per la sinistra ogni occasione è utile per aggredirci, questa pericolosa escalation deve finire», ha affermato il presidente Antonio Brandi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

