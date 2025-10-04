Milano volontari in campo al Parco delle Cave raccolti 50 chili di rifiuti
Milano, 4 ottobre 2025 – Oltre 50 chili di rifiuti rimossi in poche ore: sono i risultati raggiunti a Milano, al Parco delle Cave, nel corso del World Cleanup Day 2025, la più grande azione civ i ca globale dedicata alla cura dell’ambiente e degli spazi urbani. Nell’ambito della mobilitazione internazionale, il capoluogo lombardo è stato protagonista con un evento che ha visto la partecipazione di decine di cittadini, impegnati in un’attività di raccolta e rigenerazione per restituire decoro e bellezza a uno dei parchi più amati della città. Volontari in campo . Un risultato concreto che conferma la determinazione dei volontari Retake Milano e la forza della cittadinanza attiva nel migliorare ogni giorno la qualità degli spazi urbani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: milano - volontari
Milano, agosto in coda al Pane Quotidiano: “4mila al giorno per un pasto, servono volontari”
Questo weekend scendiamo in piazza con #LameladiAISM Io sarò con i volontari di AISM Sezione di Milano: e tu, dove andrai a prendere il tuo sacchetto di mele? Lascia il tuo commento e facciamo nascere la mappa della solidarietà AISM! Trova la piaz - facebook.com Vai su Facebook
#Milano, #PuliamoilMondo 2025: volontari in azione al Parco Monte Stella - X Vai su X
Milano, volontari in campo al Parco delle Cave, raccolti 50 chili di rifiuti - L’iniziativa nel polmone verde alla periferia ovest della città fa parte del World’s Cleanup Day, che ha coinvolto altre decine di città nel mondo ... Scrive msn.com
Milano, Puliamo il Mondo 2025: volontari in azione al Parco Monte Stella - Puliamo il Mondo, promossa in Italia da Legambiente e parte della campagna globale Clean Up the World, è la più grande iniziativa di riqualificazione ambientale del Paese. Secondo ecodallecitta.it