milano volontari in campo al parco delle cave raccolti 50 chili di rifiuti

Milano, 4 ottobre 2025 – Oltre 50 chili di rifiuti rimossi in poche ore: sono i risultati raggiunti a Milano, al Parco delle Cave, nel corso del World Cleanup Day 2025, la più grande azione civ i ca globale dedicata alla cura dell’ambiente e degli spazi urbani. Nell’ambito della mobilitazione internazionale, il capoluogo lombardo è stato protagonista con un evento che ha visto la partecipazione di decine di cittadini, impegnati in un’attività di raccolta e rigenerazione per restituire decoro e bellezza a uno dei parchi più amati della città. Volontari in campo . Un risultato concreto che conferma la determinazione dei volontari Retake Milano e la forza della cittadinanza attiva nel migliorare ogni giorno la qualità degli spazi urbani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

