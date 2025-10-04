Milano, 4 ottobre 2025 - Slap. Ovvero un suono onomatopeico che però in questo caso è l’acronimo di Spazio Lambrate Arti Performative. Fisicamente un edificio in via delle Rimembranze di Lambrate 16 composto da una serie di sale a disposizione degli artisti, concettualmente una sorta di incubatore di creatività. Che oggi, sabato 4 ottobre, e domani, domenica 5, dalle 19.30 vede il Collettivo 555 inaugurare gli spettacoli della stagione. Lo show, interpretato da sette performer Over 65, intreccia frammenti di vita, interazioni fisiche e paesaggi sonori in una tessitura di esperienze che si trasformano progressivamente in una partitura musicale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, Slap inaugura la stagione: in scena il Collettivo 555