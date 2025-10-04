Milano Premier Padel P1 subito derby azzurro Cassetta-Dominguez

Roma, 4 ott. (askanews) – Dall’argento europeo conquistato con l’Italpadel maschile nel 2024, alla sfida da avversari che aprirà uno dei tornei di padel più importanti del mondo. Marco Cassetta e Facundo Dominguez stavolta si troveranno uno di fronte all’altro, nel primo turno dell’Oysho Milano Premier Padel P1. Il sorteggio all’Allianz Cloud – che ha visto proprio Cassetta protagonista del draw e degli accoppiamenti – regala al primo turno una sfida affascinante tra due giocatori che hanno segnato la storia azzurra del padel. Cassetta, torinese, giocherà con l’argentino Federico Chiostri; Facundo – nato a Mar Del Plata ma con il nonno di origine italiana – scenderà in campo con lo spagnolo Javi Martinez. 🔗 Leggi su Ildenaro.it