Milano Premier Padel P1 subito derby azzurro Cassetta-Dominguez
Roma, 4 ott. (askanews) – Dall’argento europeo conquistato con l’Italpadel maschile nel 2024, alla sfida da avversari che aprirà uno dei tornei di padel più importanti del mondo. Marco Cassetta e Facundo Dominguez stavolta si troveranno uno di fronte all’altro, nel primo turno dell’Oysho Milano Premier Padel P1. Il sorteggio all’Allianz Cloud – che ha visto proprio Cassetta protagonista del draw e degli accoppiamenti – regala al primo turno una sfida affascinante tra due giocatori che hanno segnato la storia azzurra del padel. Cassetta, torinese, giocherà con l’argentino Federico Chiostri; Facundo – nato a Mar Del Plata ma con il nonno di origine italiana – scenderà in campo con lo spagnolo Javi Martinez. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: milano - premier
Sciopero per Gaza, assalto alla stazione di Milano: scontri con la polizia. La premier Meloni: “Violenze indegne”
Padel: presentato l’Oysho Milano Premier P1, dal 6 al 12 ottobre tutti i big mondiali all’Allianz Cloud
Premier Padel 2025, da Rotterdam a Milano: lo spettacolo in diretta su Sky e NOW
L’attesa sta per finire. Dal 6 al 12 ottobre, il Milano Premier Padel torna ad accendere l’Allianz Cloud. Noi siamo pronti... e tu? The wait is almost over. From October 6th to 12th, Milano Premier Padel come back to ignite the Allianz Cloud. We’re ready… - facebook.com Vai su Facebook
RTL 102.5 è la radio ufficiale di Milano Premier Padel P1 2025 #OyshoMilanoPremierPadel #MilanoPremierPadel #PremierPadel - X Vai su X
Milano Premier Padel P1, subito derby azzurro Cassetta-Dominguez - (askanews) – Dall’argento europeo conquistato con l’Italpadel maschile nel 2024, alla sfida da avversari che aprirà uno dei tornei di padel più importanti del mondo. Si legge su askanews.it
Milano Premier Padel P1, riflettori sulla sammarinese Giulia Dal Pozzo - Torna protagonista al Milano Premier Padel P1 la giovane promessa del padel Giulia Dal Pozzo, atleta italo- Riporta libertas.sm