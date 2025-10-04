Milano | Digital Innovation Days 2025 – Esplora il Tema Human AImpact

Preparati per un evento imperdibile dedicato all'innovazione digitale a Milano nel 2025. Un'opportunità unica per scoprire le ultime tendenze, tecnologie emergenti e strategie all'avanguardia nel settore digitale. Unisciti a leader di settore, esperti e innovatori per networking, approfondimenti e collaborazioni che plasmeranno il futuro del digitale.

BYD: ecco la nuova sede di Milano, ‘la casa del Digital Hub europeo e del design’

GA Summit 2025, a Milano l’evento internazionale dedicato a Data Governance, Digital Analytics e AI

Milano Digital Week 2025: Il comune di Milano presenta il manifesto sull’Intelligenza Artificiale Il “Manifesto per l’uso dell’Intelligenza artificiale” della città presentato in occasione della Milano Digital Week 2025 https://gdc.ancidigitale.it/milano-digital-wee - X Vai su X

Il Comune di Milano e Fastweb + Vodafone rinnovano la collaborazione avviata tre anni fa, presentando, in occasione della Milano Digital Week, ‘Navigare il futuro. ... leggi l'articolo sulla GazzettadiMilano.it . #attualitàmilano #comunedimilano #Fastweb # - facebook.com Vai su Facebook

Digital Innovation Days: due giorni di formazione, networking e AI “a misura d’uomo” - 000 partecipanti, 130 speaker e più di 40 partner e sponsor, tornano a Milano i Digital Innovation Days, giunti alla loro settima edizione. Si legge su touchpoint.news