Milan Pulisic votato come MVP del mese di settembre

Pianetamilan.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Christian Pulisic è stato votato dai tifosi rossoneri come l'MVP del mese di settembre. Lo comunica il Milan tramite il suo sito ufficiale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan - pulisic

Record in Serie A per Christian Pulisic, Mvp contro l'Udinese: il dato - Christian Pulisic è stato meritatamente votato come miglior giocatore della gara tra Udinese e Milan 0- Segnala milannews.it

milan pulisic votato mvpChristian Pulisic è l'MVP di Udinese-Milan: doppietta e assist - Basta questo per raccontare l'ennesima prestazione maiuscola di Christian Pulisic con la maglia del Milan: l'americano è stato uno dei trascinatori ... Da milannews.it

