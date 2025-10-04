Milan Primavera Plazzotta | Partita molto difficile Lavoreremo sui nostri errori

Le parole di Filippo Plazzotta, giovane centrocampista del Milan Primavera, al termine del match contro il Monza, finito 2-2. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan primavera plazzotta partita molto difficile lavoreremo sui nostri errori

In questa notizia si parla di: milan - primavera

