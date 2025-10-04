Milan Primavera parla Renna | Nel primo tempo meritavamo il vantaggio e su Samb…
Il Milan Primavera pareggia contro il Monza in casa per 2-2. Ecco le parole dell'allenatore rossonero Giovanni Renna. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - primavera
Primavera Milan: via al campionato con Renna, ecco le prime quattro sfide
Milan Primavera al via, Parolo guida l’U16: ufficializzati tutti i tecnici
Milan Primavera, prima uscita con vittoria per Renna: decisivo Di Siena
#ACMilan Primavera 2-2 Monza: La Mantia and Plazzotta screamers rescue Rossoneri https://sempremilan.com/milan-primavera-2-2-monza-screamers-rossoneri… #SempreMilan - X Vai su X
Lorenzo Ossola sta vivendo un’autentica esplosione al Milan Primavera! Classe 2007, in poche partite si è già imposto come fulcro del gioco rossonero: gol, assist e giocate che mixano tecnica, visione e intelligenza tattica. Un talento silenzioso ma decis - facebook.com Vai su Facebook
Milan-Monza (0-0): si parte allo Sportitalia Village - 1' | Grande tentativo di Villa in scivolata, che poco dentro l'area di rigore è riuscito a bloccare l'avanzata di Ossola verso la porta di Strajnar. Secondo milannews.it
Milan Primavera, Renna analizza il pareggio col Frosinone ed esalta i suoi ragazzi: le dichiarazioni post-partita - Milan Primavera, Giovanni Renna, tecnico dei giovani rossoneri, ha analizzato il pareggio ottenuto oggi contro il Frosinone Un pareggio dal sapore di vittoria. Da milannews24.com