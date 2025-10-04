Milan la sentenza del Tar non ostacola la valorizzazione dell’area di San Donato

Il Milan ha investito 40 milioni sull'area San Francesco di San Donato. La sentenza del Tar ha bloccato l'iter. Il punto della situazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il Milan non avrebbe mai potuto costruire lo stadio a San Donato - Una sentenza del Tar certifica che nell'area prescelta dal Milan bisogna riservare a verde almeno 45mila mq per un quartiere vicino, oppure rifare tutto l'iter da zero. Secondo milanotoday.it

Nuovo stadio Milan, ricorso al TAR dal comune di San Donato: scelto l'avvocato - Il Comune di San Donato Milanese ha preso una determinazione significativa in merito al suo coinvolgimento nel ricorso contro la costruzione del nuovo stadio del Milan, depositato ufficialmente presso ... Si legge su m.tuttomercatoweb.com

