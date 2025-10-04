Milan la chiave tattica di Allegri | Gimenez un nove totale così aiuterà i rossoneri

Il messicano non ha ancora segnato in Serie A, ma il suo lavoro è prezioso e il tecnico non vuole farne a meno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan, la chiave tattica di Allegri: Gimenez un nove totale, così aiuterà i rossoneri

In questa notizia si parla di: milan - chiave

Milan, Modric: come lo userà Allegri? Occhio alla chiave Ricci

Dalla leggenda Boban alla chiave per l'acquisto di Pirlo: i croati del Milan prima di Modric

Leao uomo chiave del Milan: è vero, ma sta arrivando un’offerta ‘pericolosa’

«'» è la parola chiave, secondo Bruno Longhi, che sta facendo fare il salto di qualità al #Milan di Allegri. Quella caratteristica che, soprattutto nel centrocampo, la differenzia da una #Juventus invece ancora troppo fragile. #Longhi: «Con il - facebook.com Vai su Facebook

Milan, Allegri ha trovato la chiave. Ma tre giocatori rischiano il posto... - X Vai su X

Milan, la chiave tattica di Allegri: Gimenez un nove totale, così aiuterà i rossoneri - Il messicano non ha ancora segnato in Serie A, ma il suo lavoro è prezioso e il tecnico non vuole farne a meno ... Lo riporta msn.com

Cambiaso la possibile chiave di Juve Milan: Tudor è pronto a sfruttarlo così per mettere in difficoltà la difesa di Allegri. La strategia - Cambiaso la possibile chiave di Juve Milan, la mossa del tecnico: l’esterno partirà a sinistra ma avrà licenza di accentrarsi per creare superiorità In una partita che si preannuncia una vera e propri ... Riporta juventusnews24.com