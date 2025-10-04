Milan il rientro di Leao diventa un problema? C’è un tema tattico
che alimenta il dubbio lecito, Rafa dovrà adattarsi Un ritorno atteso, ma che ora si trasforma in un affascinante rebus tattico per Massimiliano Allegri. Rafael Leão è di nuovo a disposizione, ma il suo rientro pone un quesito: come inserire un solista di tale portata . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: milan - rientro
Milan, Serafini su Galliani: “Accolgo con grande favore questo rientro”
Leeds-Milan, Gimenez risponde al mercato! Subito gol al ‘rientro’
Milan, Leao salta la prima di campionato: tempi di recupero e rientro previsto
Leao e il rientro in un Milan che vola: avvertenze per l'uso, in modo che fili tutto liscio - X Vai su X
In #MilanNapoli al rientro dagli spogliatoi, #JuanJesus si è lasciato andare a commenti quantomai fuoriluogo - facebook.com Vai su Facebook
Ultime Milan, Leao accelera: le valutazioni di Allegri in vista della sfida con la Juve - Milan, le condizioni di Rafael Leao verso la Juventus: l’attaccante freme per il rientro dal primo minuto dopo aver giocato uno spezzone contro il Napoli. Scrive notiziemilan.it
Milan, Allegri prepara il rientro di Leao con richieste che sorprendono - Il Milan è pronto a riscoprire Rafael Leao: il ritorno contro il Napoli cambia le possibilità offensive della squadra rossonera. notiziemilan.it scrive