Milan il rientro di Leao diventa un problema? C’è un tema tattico

che alimenta il dubbio lecito, Rafa dovrà adattarsi Un ritorno atteso, ma che ora si trasforma in un affascinante rebus tattico per Massimiliano Allegri. Rafael Leão è di nuovo a disposizione, ma il suo rientro pone un quesito: come inserire un solista di tale portata . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

milan rientro leao diventaUltime Milan, Leao accelera: le valutazioni di Allegri in vista della sfida con la Juve - Milan, le condizioni di Rafael Leao verso la Juventus: l’attaccante freme per il rientro dal primo minuto dopo aver giocato uno spezzone contro il Napoli. Scrive notiziemilan.it

milan rientro leao diventaMilan, Allegri prepara il rientro di Leao con richieste che sorprendono - Il Milan è pronto a riscoprire Rafael Leao: il ritorno contro il Napoli cambia le possibilità offensive della squadra rossonera. notiziemilan.it scrive

