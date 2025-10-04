Milan ed Inter Marotta su San Siro | Inizieremo un percorso difficile Era una necessità

Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, durante il pre partita di Inter-Cremonese, ha parlato del nuovo stadio con il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan ed Inter, Marotta su San Siro: “Inizieremo un percorso difficile. Era una necessità”

In questa notizia si parla di: milan - inter

Né Inter né Milan, Xhaka verso l’Arabia Saudita: maxi offerta del Neom

Intrigo Leoni, la Juventus sfida Inter e Milan: il Parma spara alto

Xhaka Inter, l’idea si raffredda! Il Milan complica i piani dei nerazzurri, secondo Galeone è una richiesta di Allegri!

"San Siro potrebbe restare in piedi": clamoroso La Russa sulla questione stadio Milan-Inter - facebook.com Vai su Facebook

Boeri: "Il nuovo stadio? Non ci sono giocatori che hanno saputo essere impattanti sia per l'Inter che per il Milan. Forse bisognerebbe chiamarlo stadio 'Ibrahimovic e Ronaldo' ma mi pare complicato, lascerei il nome così: intitolato a Meazza e tutti lo chiamano - X Vai su X

“Nuovo San Siro, Milan e Inter a lavoro in sinergia: cosa sta succedendo” - Milan e Inter impegnate in campo e non solo: tiene banco la questione San Siro. spaziomilan.it scrive

Marotta: “Scetticismo Chivu? siamo abituati. Su San Siro…” - Giuseppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel pre- Si legge su europacalcio.it