Milan-Como in Australia? Il commissario UE | Le competizioni europee dovrebbero svolgersi in Europa

milan - como

Milan, Morata non si presenta all’allenamento col Galatasaray: vuole solo il Como

Zazzaroni: «Il Como è una splendida anomalia, un modello che investe 100 milioni. Le big invece sono in difficoltà. Inter, Milan e Juve hanno questi problemi»

Di Napoli su Milan-Como in Australia: “Tutto un magna magna, una cosa commerciale”

