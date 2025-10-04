Firenze, 4 ott. (askanews) - "Il Cpr in Toscana? Su questi temi la nostra posizione è stata sempre la stessa: siamo assolutamente a disposizione della collaborazione istituzionale col governo. Ieri ho scherzato con Piantedosi perché trovo che i suoi argomenti quando si parla di migranti siano poco convincenti. Se devono fare le cose sul serio, inizino a portare più poliziotti e carabinieri alla stazione di Firenze, dove sta tornando a girare la droga". Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi parlando con i giornalisti a margine della Leopolda 13 a Firenze a proposito della realizzazione di un centro per i rimpatri in Toscana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Migranti, Renzi: Cpr in Toscana? Mandino più poliziotti. Meno bandierine