Migranti Renzi | Cpr? Bandierina ideologica serve più la polizia a Firenze

Firenzetoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Il Cpr? Su questi temi la nostra posizione è stata sempre la stessa: siamo assolutamente a disposizione della collaborazione istituzionale col governo. Ieri ho scherzato con Piantedosi perché trovo che i suoi argomenti siano poco convincenti sui migranti. Se devono fare le cose sul serio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: migranti - renzi

Migranti: Renzi, 'Meloni ha preso 800 mln degli italiani e li ha regalati a Edi Rama'

Migranti, Renzi: Cpr in Toscana? Mandino più poliziotti. Meno bandierine

migranti renzi cpr bandierinaMigranti, Renzi: Cpr in Toscana? Mandino più poliziotti. Meno bandierine - Su questi temi la nostra posizione è stata sempre la stessa: siamo assolutamente a ... msn.com scrive

migranti renzi cpr bandierinaRenzi alla Leopolda: «Boccio i Cpr ma a Firenze c'è un allarme droga e sicurezza» - Matteo Renzi convoca una conferenza stampa nel bel mezzo della Leopolda - Segnala corrierefiorentino.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Migranti Renzi Cpr Bandierina