Migranti ong Sos Humanity | 7 morti in naufragio Canale di Sicilia e 2 dopo soccorso

4 ott 2025

(Adnkronos) – Nove morti nel Mediterraneo nelle ultime ore. Secondo quanto riferito da alcuni dei 41 migranti soccorsi venerdì dalla Ong Sos Humanity nelle acque del Canale di Sicilia, sette persone sarebbero cadute in mare. Durante la notte, invece, altri due migranti sono morti a bordo della Humanity 1.  La maggior parte dei sopravvissuti sono . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

