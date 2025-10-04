Migranti drammatico soccorso nel Mediterraneo orientale | due persone morte 41 in salvo Bari destinazione per lo sbarco La decisione delle autorità contestata da Mediterranea saving humans | mille chilometri troppi

Tweet con foto di Mediterranea saving humans: Drammatico soccorso della nave civile Humanity1 nel maltempo sul Mediterraneo centrale: 41 persone sono in salvo, due perdono la vita. Ma le autorità italiane assegnano il porto di Bari (a 1.000 km di distanza) per lo sbarco. Basta morte e sofferenza: fateli sbarcare subito! L'articolo Migranti, “drammatico soccorso” nel Mediterraneo orientale: due persone morte, 41 in salvo. Bari destinazione per lo sbarco La decisione delle autorità contestata da Mediterranea saving humans: mille chilometri, troppi proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Migranti, “drammatico soccorso” nel Mediterraneo orientale: due persone morte, 41 in salvo. Bari destinazione per lo sbarco La decisione delle autorità contestata da Mediterranea saving humans: mille chilometri, troppi

Sono passati dodici anni dal tragico naufragio che il 3 ottobre 2013 costò la vita a 368 migranti. E dal 2014 ad oggi sono oltre 32.700 le persone che sono morte o risultano disperse nel Mediterraneo, mentre scappavano da guerre e povertà in cerca di un futur

Sassari, Teatro Verdi: "Se il mare sapesse". Una nuova opera sul dramma dei migranti

Migranti, ong Sos Humanity: “7 morti in naufragio Canale di Sicilia e 2 dopo soccorso” - Secondo quanto riferito da alcuni dei 41 migranti soccorsi venerdì dalla Ong Sos Humanity nelle acque del Canale di Sicilia, sette persone ... Scrive msn.com

Naufragio nel Canale di Sicilia, 9 morti: due migranti deceduti dopo il soccorso sulla Humanity 1 - Alcuni dei migranti provenienti dal Sudan sono stati soccorsi in ipotermia e disidratati, alcuni erano incoscienti ... Secondo msn.com