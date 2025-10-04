Migranti drammatico soccorso nel Mediterraneo orientale | due persone morte 41 in salvo Bari destinazione per lo sbarco La decisione delle autorità contestata da Mediterranea saving humans | mille chilometri troppi

Tweet con foto di Mediterranea saving humans: Drammatico soccorso della nave civile Humanity1 nel maltempo sul Mediterraneo centrale: 41 persone sono in salvo, due perdono la vita. Ma le autorità italiane assegnano il porto di Bari (a 1.000 km di distanza) per lo sbarco. Basta morte e sofferenza: fateli sbarcare subito! L'articolo Migranti, “drammatico soccorso” nel Mediterraneo orientale: due persone morte, 41 in salvo. Bari destinazione per lo sbarco La decisione delle autorità contestata da Mediterranea saving humans: mille chilometri, troppi proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Migranti, "drammatico soccorso" nel Mediterraneo orientale: due persone morte, 41 in salvo. Bari destinazione per lo sbarco La decisione delle autorità contestata da Mediterranea saving humans: mille chilometri, troppi

