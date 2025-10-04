Mignani vuole una squadra carica e motivata | Agonismo rabbia e voglia per vincere
Il derby per ripartire da dove si era lasciato prima del ko di Frosinone. E l’obiettivo di centrare la prima vittoria al Manuzzi (finora due i pareggi con Entella e Palermo). "Non ho mai pensato che fossimo imbattibili – ammette mister Michele Mignani alla vigilia del match –, abbiamo sempre lavorato con l’obiettivo di fare punti e anche a Frosinone ci abbiamo provato. Abbiamo sbagliato 10 minuti durante i quali sono arrivati i gol, due dei quali viziati da nostri tocchi, sostanzialmente degli autogol. La squadra è stata in campo ed ha offerto la prestazione nonostante la sconfitta". Una sconfitta che fa male e fa pensare, qual è il vero volto della squadra? "Nel calcio bisogna sempre andare avanti: la sconfitta ti fa riflettere così come anche le vittorie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
