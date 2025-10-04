Il genere isekai, che significa letteralmente “un altro mondo”, si è affermato come uno dei più riconoscibili nel panorama degli anime. Con trame che prevedono reincarnazioni, evocazioni o eventi fortuiti, personaggi comuni si trovano catapultati in ambientazioni straordinarie popolate da magia, creature fantastiche e nuove possibilità. Dalla narrazione più leggera alle storie di sopravvivenza oscure, l’isekai esplora il senso di rinascita e di confronto con regole del tutto diverse dalla realtà conosciuta. re: monster. tratto dai romanzi di Kogitsune Kanekiru. Le serie anime appartenenti al genere isekai sono spesso soggette alla “regola delle tre puntate”, ma Re:Monster non perde tempo ad addentrarsi in tematiche più particolari e provocatorie. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Migliori anime isekai da vedere subito