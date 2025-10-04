Migliaia in corteo per la Palestina Bloccati treni bus e traffico

Il corteo nel giorno dello sciopero generale è di quelle manifestazioni che molti, anche di una certa età, non esitano a dire "così grande non si vedeva da cinquant’anni". E il serpentone colorato e rumoroso che si mette in marcia intorno alle 9.30 di mattina è decisamente popolato. Di studenti, sindacalisti, attivisti di tutte le età. Si marcia dietro al cartello “Blocchiamo tutto“ scandendo gli slogan che, nelle ultime settimane, sono diventati familiari. Per Gaza e la popolazione palestinese, per la liberazione della Striscia, contro le azioni militari del governo israeliano e la posizione del governo italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Migliaia in corteo per la Palestina. Bloccati treni, bus e traffico

Sicilia Live. . CATANIA, IN MIGLIAIA AL CORTEO PER LA PALESTINA E LA FLOTILLA La città in protesta per la Flottila bloccata davanti a Gaza: sciopero generale proclamato da Cgil, Usb e Cobas, con studenti, reti civiche e avvocati in toga. Seguici su - facebook.com Vai su Facebook

Migliaia di manifestanti, scesi in corteo a Milano a sostegno di Gaza e della Flotilla, hanno sfilato lungo la tangenziale est sventolando bandiere della Palestina e chiedendo la fine della guerra. - X Vai su X

Migliaia in corteo per la Palestina. Bloccati treni, bus e traffico - Mattinata di protesta anche a Perugia, dove almeno cinquemila persone hanno partecipato allo sciopero generale e dato vita a un serpentone colorato e rumoroso. Lo riporta lanazione.it

Cortei per Gaza Bergamo, in migliaia bloccano circonvallazione e casello. «Pieno diritto allo sciopero» - Mentre in mare le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla stavano per essere intercettate in acque internazionali dalle forze israeliane, l’altro equipaggio, quello «di terra», in ... Secondo bergamo.corriere.it