Migliaia in corteo per la Palestina Bloccati treni bus e traffico

Lanazione.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il corteo nel giorno dello sciopero generale è di quelle manifestazioni che molti, anche di una certa età, non esitano a dire "così grande non si vedeva da cinquant’anni". E il serpentone colorato e rumoroso che si mette in marcia intorno alle 9.30 di mattina è decisamente popolato. Di studenti, sindacalisti, attivisti di tutte le età. Si marcia dietro al cartello “Blocchiamo tutto“ scandendo gli slogan che, nelle ultime settimane, sono diventati familiari. Per Gaza e la popolazione palestinese, per la liberazione della Striscia, contro le azioni militari del governo israeliano e la posizione del governo italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

migliaia in corteo per la palestina bloccati treni bus e traffico

© Lanazione.it - Migliaia in corteo per la Palestina. Bloccati treni, bus e traffico

In questa notizia si parla di: migliaia - corteo

Funerali Ozzy Osbourne, migliaia di fan al corteo funebre a Birmingham

In migliaia a Birmingham per il corteo funebre di Ozzy Osbourne

Funerali di Ozzy Osbourne, la famiglia al corteo funebre tra migliaia di fan: le immagini

migliaia corteo palestina bloccatiMigliaia in corteo per la Palestina. Bloccati treni, bus e traffico - Mattinata di protesta anche a Perugia, dove almeno cinquemila persone hanno partecipato allo sciopero generale e dato vita a un serpentone colorato e rumoroso. Lo riporta lanazione.it

migliaia corteo palestina bloccatiCortei per Gaza Bergamo, in migliaia bloccano circonvallazione e casello. «Pieno diritto allo sciopero» - Mentre in mare le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla stavano per essere intercettate in acque internazionali dalle forze israeliane, l’altro equipaggio, quello «di terra», in ... Secondo bergamo.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Migliaia Corteo Palestina Bloccati