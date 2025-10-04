Migliaia di persone in corteo a Roma per Gaza
ROMA (ITALPRESS) – Migliaia di persone si sono ritrovate a Roma, a Porta San Paolo, davanti alla fermata della metropolitana Piramide, per partecipare alla manifestazione promossa dal Movimento degli studenti palestinesi. All’iniziativa, in sostegno della Global Sumud Flotilla, hanno aderito numerose realtà associative e sindacali, tra cui Usb, Cgil, Anpi, Arci, oltre a diversi collettivi universitari e studenteschi. Il corteo è partito alle 14:30 da Porta San Paolo e si dirigerà verso piazza San Giovanni, attraversando le vie del centro. Tra i partecipanti anche i collettivi Osa, Cambiare Rotta e Zaum. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: migliaia - persone
Migliaia di persone in piazza per Gaza e la Flotilla: “Fermate il genocidio”
Pamplona, migliaia di persone alla corsa dei tori: almeno 6 portate in ospedale
“Spiaggia invasa da migliaia di coccinelle che si attaccavano alle persone”: il video fa il giro del web
Radio1 Rai. . Per Gaza e per la Flotilla, migliaia di persone in piazza, ieri, nel giorno dello sciopero. Due milioni per gli organizzatori, 400 mila i partecipanti secondo il Viminale. Lunghi cortei hanno attraversato oltre 100 città italiane - facebook.com Vai su Facebook
- Migliaia, milioni di persone in piazza per il popolo palestinese, per Gaza. Che giornata è stata? -È stata una giornata eccezionale, straordinaria Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, Guarda #ilcavalloelatorre su RaiPlay: https://raiplay.it/video/2025 - X Vai su X
Corteo nazionale per Gaza a Roma: «Siamo in 600mila» - ROMA È arrivato senza disordini a San Giovanni il corteo nazionale di Roma organizzato a supporto di Gaza e della Sumud Flotilla. Si legge su corrieredellacalabria.it
Migliaia di persone in corteo a Roma per Gaza - ROMA (ITALPRESS) – Migliaia di persone si sono ritrovate a Roma, a Porta San Paolo, davanti alla fermata della metropolitana Piramide, per ... Lo riporta iltempo.it