Migliaia di persone in corteo a Roma per Gaza

ROMA (ITALPRESS) – Migliaia di persone si sono ritrovate a Roma, a Porta San Paolo, davanti alla fermata della metropolitana Piramide, per partecipare alla manifestazione promossa dal Movimento degli studenti palestinesi. All’iniziativa, in sostegno della Global Sumud Flotilla, hanno aderito numerose realtà associative e sindacali, tra cui Usb, Cgil, Anpi, Arci, oltre a diversi collettivi universitari e studenteschi. Il corteo è partito alle 14:30 da Porta San Paolo e si dirigerà verso piazza San Giovanni, attraversando le vie del centro. Tra i partecipanti anche i collettivi Osa, Cambiare Rotta e Zaum. 🔗 Leggi su Ildenaro.it