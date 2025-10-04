Michaela da 6 anni in stato vegetativo | una raccolta fondi per la cura in Spagna

Da sei anni Michaela Binato è in un letto in stato di minima coscienza. Ma la sua mamma Lucia non si arrende e si aggrappa alla speranza di quella cura in Spagna che potrebbe apportare dei miglioramenti alla vita della giovane. La madre di Michaela, giovane di Limbiate, nei giorni scorsi ha. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

A 6 anni scappa da casa, prende il bus e va a Milano. Investito e ritrovato in ospedale, sta bene - Un bambino di 6 anni si è allontanato da casa, nel Milanese, salendo su un autobus e finendo nel capoluogo lombardo. Riporta rainews.it

