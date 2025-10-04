MIA 2025 | Scenari Transalpini e Shoot the Book! – 8 e 9 ottobre

Romadailynews.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ Institut français Italia, l’ente francese responsabile della diffusione della produzione francese, da sempre attivo nella promozione dell’industria culturale e cinematografica e nel rafforzare i rapporti e le collaborazioni tra Francia e Italia, è di nuovo presente quest’anno al  MIA  Mercato Internazionale Audiovisivo  con due importanti iniziative: SCENARI TRANSALPINI  e  SHOOT THE BOOK. Sviluppo, coproduzioni e giovani, sono questi i punti cardine attorno a cui si articolano i due progetti volti a rafforzare i legami tra l’audiovisivo transalpino e quello italiano. SCENARI TRANSALPINI  e  SHOOT THE BOOK  fanno parte del  Programma Industrie Culturali e Creative (PICC), promosso dall’ Institut français, che si inserisce nell’ambito della strategia di sostegno e rilancio all’export delle industrie culturali e creative francesi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

mia 2025 scenari transalpini e shoot the book 8211 8 e 9 ottobre

© Romadailynews.it - MIA 2025: Scenari Transalpini e Shoot the Book! – 8 e 9 ottobre

Cerca Video su questo argomento: Mia 2025 Scenari Transalpini