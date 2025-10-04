MI VIENE DA RIDERE | MILLY CARLUCCI SCATENATA CONTRO LE CRITICHE DI CERTI GIORNALISTI
Milly Carlucci tira fuori gli artigli contro certa parte della stampa che ha l’ossessione, in senso negativo, per Ballando con le Stelle. Le parole della conduttrice di Rai1. Intervistata da Repubblica, la regina del sabato sera della Tv di Stato non usa giri di parole: Mi viene da ridere che si possa considerare il nostro 24% meno di un successo. I giovani sono con noi, la prova è l’incredibile risultato social. Siamo pieni di pubblicità e ne siamo orgogliosi, in un momento non facile portiamo denaro. Le puntate di Ballando con le Stelle sono troppo lunghe? Se ci chiedono 13 puntate – quest’anno dovendo risparmiare abbiamo preso 12 coppie – che posso fare? Oltre al ballo devi raccontare qualcosa di loro. 🔗 Leggi su Bubinoblog
In questa notizia si parla di: viene - ridere
Botta e risposta tra gli avvocati di Stasi e Sempio sull’impronta 33: “Prove sperimentali? Mi viene da ridere”
Milly Carlucci: «Mi viene da ridere che si possa considerare il nostro 24% meno di un successo. I giovani sono con noi, la prova è l’incredibile risultato social. Siamo pieni di pubblicità e ne siamo orgogliosi, in un momento non facile portiamo denaro» 1/2 #Bal - X Vai su X
"Viene da ridere se non fosse drammatico, Meloni accusa gli italiani della Flotilla di voler indebolire il suo governo" Lilli Gruber - facebook.com Vai su Facebook
Ballando con le stelle, Milly Carlucci: «La tv non è una gara podistica. Tra i concorrenti mi ha colpito Francesca Fialdini» - Venti anni di Ballando con le stelle, quest’anno l’edizione più lunga di sempre con 13 puntate. Si legge su msn.com
Milly Carlucci: “L’Auditel? È solo una convenzione, i giovani sono con noi” - La prima di “Ballando con le stelle” è stata “battuta” da Canale 5. repubblica.it scrive