MI VIENE DA RIDERE | MILLY CARLUCCI SCATENATA CONTRO LE CRITICHE DI CERTI GIORNALISTI

Milly Carlucci tira fuori gli artigli contro certa parte della stampa che ha l’ossessione, in senso negativo, per Ballando con le Stelle. Le parole della conduttrice di Rai1. Intervistata da Repubblica, la regina del sabato sera della Tv di Stato non usa giri di parole: Mi viene da ridere che si possa considerare il nostro 24% meno di un successo. I giovani sono con noi, la prova è l’incredibile risultato social. Siamo pieni di pubblicità e ne siamo orgogliosi, in un momento non facile portiamo denaro. Le puntate di Ballando con le Stelle sono troppo lunghe? Se ci chiedono 13 puntate – quest’anno dovendo risparmiare abbiamo preso 12 coppie – che posso fare? Oltre al ballo devi raccontare qualcosa di loro. 🔗 Leggi su Bubinoblog

