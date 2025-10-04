Mi hanno sotterrato la casa e ora si allaga ogni volta che piove | la battaglia di una residente di Francavilla FOTO e VIDEO
Ogni volta che piove, la villetta di Maria Teresa Urso in via Nazionale Adriatica nord 130 a Francavilla al Mare si trasforma in un incubo. Acqua che penetra dalle pareti, muri ammuffiti, mobili rovinati, porte da buttare. «Hanno fatto l’asfalto e mi hanno sotterrato la casa di un metro e mezzo». 🔗 Leggi su Chietitoday.it
