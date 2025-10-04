Mi è passata davanti ho provato a fermarla e anch' io ho rischiato la vita | il racconto del commerciante che ha chiamato i soccorsi per Marianna

Agrigentonotizie.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È ancora scosso, ed è per questo motivo che non ha voluto essere ripreso in volto, il commerciante di piazza della Libertà di Favara che mercoledì scorso ha provato a fermare Marianna Bello mentre era in balia delle acque. Ci confessa che il suo pensiero è sempre rivolto a quella ragazza e che. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

