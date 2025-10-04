Mi dimetto Caos nella politica italiana | decisione improvvisa

Un annuncio arrivato in un momento cruciale per la politica campana, a poche settimane dalle elezioni regionali. Con una nota ufficiale, l’assessore regionale all’Agricoltura ha comunicato la propria decisione di lasciare la Giunta, ponendo fine a un’esperienza durata cinque anni. La notizia, accolta con sorpresa negli ambienti politici, arriva mentre si delinea la corsa alla nuova amministrazione regionale e segna un passaggio importante nella composizione della squadra che affianca il governatore Vincenzo De Luca. Nominato nel 2019, l’assessore uscente era considerato una figura di equilibrio tra il mondo delle imprese agricole e la politica regionale, capace di mediare tra interessi diversi e di guidare un settore strategico per l’economia campana. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

