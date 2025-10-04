’MeteoSpezia’ fa il pieno Oltre ventimila follower
Oltre 20mila: il meteo in salsa spezzina fa il pieno di follower su Facebook. "Non sarà mai e poi mai un servizio a pagamento: questa è la nostra passione e la passione non si paga; non è il nostro lavoro; la scienza non si dovrebbe pagare mai" si legge nella pagina di presentazione. Ed è una vera e propria filosofia quella degli amici che animano il sito dedicato alla meteorologia locale www.meteospezia.com, che festeggia questo nuovo traguardo "insperato e che riempie di orgoglio il team". Un viaggio lungo 15 anni, nato dall’idea dei fondatori Davide ed Emiliano Ragonesi, che si sono messi in gioco nel 2010 dopo anni di formazione da autodidatti tra libri e forum specifici, canali di informazione privilegiati prima dell’era dei social. 🔗 Leggi su Lanazione.it
