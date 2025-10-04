Meteo rapida fase di maltempo sull' Italia con forti temporali | ecco dove Le previsioni

Rapida fase di maltempo nelle prossime ore sull'Italia, con piogge e temporali in transito. Le previsioni per oggi, sabato 4 ottobre, parlano di cieli perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi e temperature più allineate alla media del periodo. Maggiori addensamenti sulle regioni più settentrionali, dove, nella tarda serata, si potrà assistere al ritorno di rovesci, sintomo dell'arrivo di un nuovo peggioramento. Anche al Centro e al Sud non mancheranno precipitazioni, in attesa del ritorno del bel tempo nella prossima settimana. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

