Meteo piogge nel weekend ma da lunedì torna il bel tempo
(Adnkronos) – Bel tempo in tutta Italia in mattinata oggi, sabato 4 ottobre, ma "dalla sera e, soprattutto, nella notte dal nord Europa arriverà una perturbazione atlantica". Mattia Gussoni, meteorologo de 'iLMeteo.it', spiega, parlando con l'Adnkronos, che "le precipitazioni colpiranno prima il nord est, si prevedono piogge anche piuttosto intense anche sulla Lombardia orientale, Veneto, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
