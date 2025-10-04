Meteo piogge in arrivo E il termometro scende di 15 gradi

Piogge in arrivo sulla nostra provincia: lo comunica Meteotrentino secondo cui nella notte tra sabato 4 e domenica 5 ottobre il tempo tenderà a peggiorare portando precipitazioni sparse o diffuse anche a carattere di rovescio o isolato temporale.In montagna le temperature subiranno un calo di 10. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Previsioni meteo, allerta maltempo: altre piogge monsoniche da Nord a Sud

Allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio domenica 13 luglio 2025: piogge e temporali, le zone coinvolte

Meteo a Roma e nel Lazio, possibili piogge. Scatta l'allerta gialla

Piogge in arrivo sulla nostra provincia: lo comunica Meteotrentino secondo cui nella notte tra sabato 4 e domenica 5 ottobre il tempo tenderà a peggiorare portando precipitazioni sparse o diffuse

A Casali del Manco il termometro ha fatto segnare -4°C, mentre nel capoluogo bruzio si è arrivati a 3,6°C. Per domenica in arrivo una nuova perturbazione. Anche lungo le coste le temperature si sono mantenute fredde con valori che si sono mantenuti tra i 12°C e i 14°C.