Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, sabato 4 ottobre 2025. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1582m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord, al pomeriggio forti e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1565m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per sabato 4 ottobre 2025