Meteo in arrivo un' altra fase rapida di maltempo con pioggia e temporali anche al Sud
Rapida fase di maltempo nelle prossime ore sull'Italia con piogge e temporali in transito. Le previsioni per la giornata di oggi parlano di cieli perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi e temperature più allineate alla media del periodo. Maggiori addensamenti solo sulle regioni più settentrionali, dove, nella tarda serata, si potrebbe assistere già al ritorno di qualche rovescio, sintomo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Meteo, temporali in arrivo ?con il ciclone Circe (e fine del caldo): quanto durerà il maltempo? Lunga fase instabile, allerta in 4 regioni
Allerta gialla in Emilia Romagna, temporali forti e maltempo in arrivo: le previsioni meteo
Allerta gialla in Emilia Romagna, temporali forti in arrivo: le previsioni meteo
Meteo 4 ottobre: nuovo maltempo in arrivo! Le zone a rischio temporali - Nel weekend appena iniziato l'Italia vedrà un'altra rapida fase di maltempo, soprattutto domenica 5 ottobre con forti piogge e venti intensi. Secondo meteo.it
Meteo: si prepara una perturbazione dalla Scandinavia, l'intervista al meteorologo Gussoni - Nuova fase di maltempo in arrivo nel corso del prossimo fine settimana. Secondo ilmeteo.it