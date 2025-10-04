La puntata di venerdì 3 ottobre 2025 di Reazione a Catena, il popolare quiz serale trasmesso da Rai 1, ha visto l’ingresso di una nuova squadra vincente: I Metà e Metà. Composta da tre concorrenti provenienti da Campobasso, la formazione si è distinta per il suo spirito di squadra e per le caratteristiche che rispecchiano la propria identità regionale. In questo articolo, verranno analizzati i momenti salienti della sfida, il percorso dei nuovi campioni e le reazioni del pubblico sui social media. reazione a catena: vittoria dei metà e metà contro i cima di rapa. la sfida finale tra i campioni uscenti e i nuovi vincitori. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Metà e metà: la storia dei campioni di reazione a catena di campobasso