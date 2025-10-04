Messina dice addio allo scrittore e sceneggiatore Mario Falcone

Lutto nel mondo della cultura per la scomparsa dello scrittore e sceneggiatore messinese Mario Falcone, 73 anni il 28 ottobre prossimo, avvenuta nella notte di giovedì, dopo settimane di sofferenza per una breve malattia che non gli ha lasciato scampo. Autore tra i più noti e stimati, da anni si era dedicato con grande successo alla narrativa, dopo aver firmato per Rai e Mediaset alcune delle più. 🔗 Leggi su Feedpress.me

