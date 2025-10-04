Mesagne onora il maestro Giuliano Graniti con un concerto e una borsa di studio
MESAGNE – La Città di Mesagne si unisce nel ricordo del compianto Maestro Giuliano Graniti scomparso il 7 ottobre del 2024 all'età di 36 anni, celebrando la sua eredità artistica e umana attraverso un evento speciale. In occasione del primo anniversario della sua scomparsa, l'Amministrazione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
